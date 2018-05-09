Иностранные лидеры впервые присоединились к «Бессмертному полку»

Президент России Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади в Москве. К акции впервые присоединились лидеры иностранных государств — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич, сообщает РИА Новости.
Сам Путин участвует в акции четвертый раз, в прошлые годы он нес в руках фотографию своего отца, участвовавшего в Великой Отечественной войне.
Акция «Бессмертный полк» представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии родственников, воевавших на стороне Красной армии. Он проходит в седьмой раз. В 2017 году акция собрала около 250 тысяч участников более чем в 60 государствах, в том числе странах СНГ, Сербии, Израиле, Греции, Болгарии, США, Франции и Великобритании.
В 2015 году Путин опубликовал в журнале «Русский пионер» статью, посвященную жизни своей семьи во время Великой Отечественной войны. Президент рассказал о том, как воевал его отец, как он спас жену, Марию Ивановну, во время блокады и как погиб старший брат. По его словам, родители не испытывали ненависти к немецким солдатам, потому как те были заложниками обстоятельств.