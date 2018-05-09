Парад Победы начался на Красной площади

На Красной площади в Москве начался парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Онлайн-трансляция запущена в YouTube.

Согласно регламенту, парад начинается, когда на площадь выносят Знамя Победы и флаг Российской Федерации. За этим следует доклад командующего парадом — главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-полковника Олега Салюкова принимающему парад министру обороны России, генералу армии Сергею Шойгу.

Министр обороны объезжает войска и докладывает о готовности Верховному главнокомандующему Вооруженными силами России, президенту Владимиру Путину. После речи главы государства и минуты молчания в память о погибших начинается торжественный марш.

Согласно данным на сайте Минобороны, в этом году по Красной площади пройдут 13 тысяч военнослужащих.

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Затем перед зрителями проедут 159 единиц военной техники. Публике впервые покажут боевые машины поддержки танков «Терминатор», ударные беспилотники «Корсар» и «Катран», а также роботизированные комплексы огневой поддержки «Урал». Кроме того, в параде примут участие танки Т-14 «Армата», ракетные комплексы "Искандер-М" и С-400, бронеавтомобили, самоходные гаубицы и другие машины.

После прохода колонны военной техники начнется завершающая часть парада — над площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов Военно-космических сил (ВКС) России. Впервые в нем будут участвовать российские истребители пятого поколения Су-57 и модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

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