Минобороны раскрыло подробности парадов на День Победы

На официальном сайте Минобороны заработал мультимедийный раздел, в котором раскрыты подробности предстоящих военных парадов, посвященных Дню Победы, в российских городах. Материал представлен в виде инфографики.

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Отдельная страница раздела посвящена главному параду, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Раздел открывает подробная схема построения 40 пеших парадных расчетов, далее показан порядок прохождения механизированной колонны с указанием конкретного места каждой боевой единицы в парадном строю. Следом идут слайды, информирующие об авиационной части парада.

Помимо этого, про всю военную технику дается краткая справочная информация. Отдельно отмечены ряд новинок, которые впервые будут демонстрироваться на параде, в частности, ударные и разведывательные беспилотники «Катран» и «Корсар», боевая машина поддержки танков «Терминатор», а также бронеавтомобили «Урал» и «Патруль».

Отдельно представлена подробная схема, посвященная авиационной части парада, причем указано, какое количество времени отведено на пролет над Красной площадью каждой боевой группы.

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