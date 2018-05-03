На параде Победы впервые покажут «Кинжал»

На параде Победы 9 мая 2018 года Минобороны России впервые продемонстрирует широкой публике модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщает ТАСС.

«В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57, Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал"», — сказал на селекторном совещании министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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По его словам, на военном параде также будут представлены перспективные образцы вооружения и военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

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