Кадеты репетировали парад Победы до потери сознания

В Туле нескольким кадетам Суворовского военного училища и юридического колледжа стало плохо во время дневной репетиции парада Победы, сообщает «Центр 71».

Издание пишет, что кадеты около 45 минут стояли по стойке смирно, после чего некоторые из них упали в обморок. Температура воздуха в это время в тени составляла плюс 27 градусов, а репетиция проводилась на асфальте под палящим солнцем.

«Тульские новости» уточняют, что плохо себя почувствовали около 40 юношей и девушек, трем потребовалась госпитализация. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.

Агентство добавляет, что на предыдущей репетиции имел место аналогичный инцидент, тогда самочувствие ухудшилось у 13 человек.

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