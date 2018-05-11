Украинский телеканал подвергся нападению и репрессиям за показ концерта 9 мая

Национальный совет по телерадиовещанию Украины назначил телеканалу «Интер» внеплановую проверку после показа праздничного концерта в День Победы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Концерт "Победа. Одна на всех" унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства», — заключили в Нацсовете. Решение о начале проверки было принято после получения жалобы от Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ).

Сотрудникам СБУ не понравились слова телеведущего, которыми тот анонсировал концерт. Он, в частности, призвал не допустить переименование улиц украинских городов в честь военных преступников и выступил против факельных шествий с портретами нацистских коллаборационистов.

Сам концерт телеканал снял заранее. В нем принимали участие украинские артисты, приглашенными гостями были ветераны Великой Отечественной войны. Праздничный концерт стал лидером украинского эфира. Его посмотрели 7,3 миллиона человек, или 24,7 процента телезрителей в возрасте от 18 лет.

Помимо надзорных органов трансляция праздничного концерта вызвала негативную реакцию украинских националистов. Накануне концерта, представители «Национального корпуса» (организация запрещена в РФ) обвинили «Интер» в «повторении штампов российской пропаганды», потребовали отменить трансляцию и заявили, что «оставляют за собой право на любые адекватные действия для обеспечения информационной безопасности страны».

9 мая, в день трансляции возле офиса телеканала собралось около 100 радикалов. Они заблокировали вход, расписали стены оскорбительными надписями, жгли фаеры, а под конец акции бросили под окна бутылки с зажигательной смесью. Только тогда присутствующая на месте полиция вмешалась в происходящее.

В защиту «Интера» выступил представитель ОБСЕ. «Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога телеканала "Интер" в Киеве. Ущерб и травмы предотвращены быстрыми действиями полиции. Насилие всегда неприемлемо. Я призываю власти Украины расследовать нападение и гарантировать безопасную среду для работы журналистов», — написал на следующий день после происшествия у себя в Twitter представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

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