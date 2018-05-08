Суд разрешил украинским националистам патрулировать улицы Киева 9 мая

Окружной административный суд Киева отказал общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты» в удовлетворении иска о признании неправомерной заявки «Организации украинских националистов» (ОУН, деятельность организации запрещена в России) в Киевскую городскую администрацию об «общественном патрулировании улиц» в Киеве 9 мая с целью предотвращения акции «Бессмертный полк». Об этом во вторник, 8 мая, сообщает «Интерфакс».

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Заявку в горадминистрацию подавало «Добровольческое движение ОУН». Истец просил суд устранить препятствия в осуществлении права на свободу мирных собраний (уличного шествия «Никто не забыт! Ничто не забыто!», запланированного на 9 мая, с 10:00 до 16:00 по местному времени (совпадает с московским)).

Также «Институт правовой политики и социальной защиты» просил суд признать заявку «Добровольческого движения ОУН» на осуществление «общественного патрулирования улиц» в центре Киева 9 мая с целью «предотвращения коллаборационистской акции "Бессмертный полк"» не соответствующей требованиям статьи 39 Конституции Украины («Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации»).

Суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований. «Добровольческое движение ОУН» призвало своих сторонников начать патрулирование утром 9 мая у станции метро «Арсенальная» в центре Киева.

Директор «Института правовой политики и социальной защиты», юрист Елена Бережная заявила «Стране.ua», что согласно решению суда активисты «Добровольческого движения ОУН» не имеют права проверять портреты, которые будут нести участники акции «Бессмертный полк», и искать у них запрещенную символику (запрет касается и георгиевских лент). «Они не имеют права применять какие-либо меры, затрагивающие личную неприкосновенность участников акции и были на этот счет предупреждены сегодня судом. В суде четко подчеркнули, что охрана порядка во время акции возлагается на правоохранительные органы», — сказала она.

8 мая советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил о готовящихся к 9 мая провокациях «российских спецслужб» в стране. В связи с этим он предупредил, что на Украине «незаконное использование коммунистической и нацистской символики запрещено», а «за использование символов российского террора (так называемых георгиевских лент и так далее) предусмотрена строгая административная ответственность».

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