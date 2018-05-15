Киев усмотрел в работе российских журналистов госизмену

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что действия журналистов РИА Новости Украина подпадают под статью «Государственная измена». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«После запрета потомков Геббельса из "Рашатудей" [Russia Today] российские государственные "пропагандоны" открыли в Киеве РИА Новости Украина. Следствие имеет доказательства выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (которые в то же время получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне. Действия этих лиц подпадают под признаки статьи 111 УК — "Государственная измена"», — написал Луценко.

Ранее заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что ведомство располагает доказательствами вины руководителя СМИ Кирилла Вышинского в проведении «подрывных информационных акций» в Крыму и в интересах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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«Весной 2014 года Вышинский получил задание поехать в Крым. Готовились материалы, оправдывающие аннексию полуострова. По возвращении в Киев готовились материалы в поддержку ДНР и ЛНР. Деньги поступали из России в Сербию, а потом в Киеве распределялись 53 тысяч евро ежемесячно», — приводит слова Кононенко Интерфакс-Украина.

Руководитель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Он также заявил, что организация будет обращаться в международные структуры, чтобы прекратить гонения в отношении журналистов.

Ранее в офис РИА Новости Украина ворвались сотрудники СБУ. В ведомстве уточнили, что визит спецслужб вызван следственными действиями в отношении медиа, «подконтрольных России». Руководитель СМИ Кирилл Вышинский был задержан утром 15 мая возле своего дома.

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