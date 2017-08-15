Из Украины выслали российскую журналистку

Служба безопасности Украины (СБУ) выслала из страны российскую журналистку, сотрудницу ВГТРК Тамару Нерсесьян. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Гитлянской, Нерсесьян «выдворили с запретом въезда». Подробностей она не привела.

В эфире канала «Россия 24» журналистка назвала причиной высылки профессиональную деятельность.

«Меня задержали на улице и сразу отвезли в отделение, в главный офис Службы безопасности, где в течение трех часов проводился допрос. Телефон у меня тут же отобрали, причем забирали очень грубо, с выкручиванием рук. После допроса мне было зачитано решение службы безопасности Украины о том что меня депортируют и лишают возможности въезда на территорию Украины в течение трех лет», — рассказала Нерсесьян в эфире телеканала «Россия 24».

После этого ее вывезли на границу с Россией и предложили ночью пешком пройтись к российскому пограничному пункту, утверждает журналистка. До Москвы она добралась на машине, предоставленной сотрудниками российской погранслужбы.

Корреспондентов ВГТРК высылают из Украины второй раз за последние недели. 26 июля пресс-служба телерадиокомпании сообщила о выдворении из страны журналистки Марии Князевой.