Депортацию российских журналистов с Украины назвали ограничением свободы СМИ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отреагировали на депортацию с территории Украины российской журналистки, сотрудницы ВГТРК Тамары Нерсесьян. Запись размещена во вторник, 15 августа, в Twitter офиса представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

«Спешная депортация российских журналистов из Украины ограничивает свободу СМИ», — говорится в заявлении.

В микроблоге также отмечается, что государствам-участникам ОБСЕ следует избегать запретов на въезд журналистам других стран-членов организации.

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Ранее МИД России выразил возмущение грубым нарушением прав корреспондентов. В ведомстве потребовали от Киева неукоснительного соблюдения международных обязательств и обратились к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой дать оценку действиям украинских властей.

О выдворении Нерсесьян Службой безопасности Украины стало известно ранее 15 августа. Сообщалось, что женщину депортировали с запретом въезда в течение трех лет. В эфире канала «Россия 24» журналистка назвала причиной произошедшего профессиональную деятельность.

Корреспондентов ВГТРК высылают с Украины второй раз за последние три недели. 26 июля пресс-служба телерадиокомпании сообщила о выдворении из страны журналистки Марии Князевой.