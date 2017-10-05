Разрезавшего «киевский» торт журналиста НТВ выдворили из Украины

Служба безопасности Украины выдворила с территории страны корреспондента телеканала НТВ Вячеслава Немышева, сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении СБУ, деятельность репортера «наносит вред национальным интересам Украины». Ему также запрещен въезд на территорию страны на три года.

В среду, 4 октября, Немышева задержали во время записи стендапа при попытке разрезать ножом «киевский» торт. Его блокировал неизвестный, который позже потребовал от киевской полиции задержать журналиста. Репортер утверждает, что инициатор задержания может быть причастен к украинским националистическим организациям.

В Национальной полиции Украины сообщили, что Немышева задержали за «совершение уголовного правонарушения». По словам представителей правопорядка, у него была обнаружена аккредитация самопровозглашенной Донецкой народной республики, поэтому в отделение пригласили СБУ.

Немышев готовил репортаж для программы «Центральное телевидение» и выполнял редакционное задание НТВ.