Корреспондента НТВ задержали в Киеве

В Киеве задержан корреспондент НТВ Вячеслав Немышев. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Сейчас связи с Вячеславом нет. Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении НТВ.

В украинской столице Немышев, работающий над программой «Центральное телевидение», выполнял редакционное задание.

В конце августа из Украины была выслана корреспондентка Первого канала Анна Курбатова. В Службе безопасности Украины заявили, что Курбатова ведет деятельность, которая «вредила национальным интересам Украины».