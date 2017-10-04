Стали известны подробности задержания журналиста НТВ в Киеве

Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев был задержан в Киеве во время записи репортажа, в котором резал столовым ножом Киевский торт. Об этом в среду, 4 октября, сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что в тот момент его блокировал неизвестный, который позже потребовал от киевской полиции задержать Немышева.

«Позже выяснилось, что инициатор задержания может быть причастен к украинским националистическим организациям. Такой вывод можно сделать, изучив его страницу в Facebook», — подчеркнули в НТВ.

В Национальной полиции Украины «Интерфаксу» сообщили, что Немышев был задержан за «совершение уголовного правонарушения», а позже был доставлен в райуправление. Также там указали, что у него была обнаружена аккредитация самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в связи с чем в отделение полиции были приглашены сотрудники Службы безопасности Украины.

О задержании Немышева стало известно в среду вечером. В украинской столице Немышев, работающий над программой «Центральное телевидение», выполнял редакционное задание телеканала НТВ.