СБУ сообщила о выдворении журналистки Курбатовой из Украины

Журналистка Первого канала Анна Курбатова выдворена из Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украинско-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года», — заявила Гитлянская.

Она добавила, что это решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая «вредила национальным интересам Украины».

Ранее Гитлянская заявила, что «так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину». Она добавила, что ее страна является правовым государством, и правоохранительные органы действуют в рамках закона.

По информации Первого канала, Курбатову похитили 30 августа в центре Киева недалеко от ее дома, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. После этого связь с ней оборвалась.

До этого Курбатова выпустила репортаж о гонениях на журналистов на Украине. Кроме того, последние ее семь сюжетов касались ситуации в стране.

26 августа Курбатова оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец». Авторы ресурса обвинили ее в антиукраинской пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией, а также «тенденциозном изложении событий».