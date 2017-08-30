Журналистку Первого канала похитили в Киеве

В Киеве похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.

По данным «России 24», женщину увезли в неизвестном направлении.

Последний репортаж Курбатовой на сайте Первого канала датирован 29 августа.

26 августа журналистка оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец». Авторы ресурса обвинили уроженку Ставрополя в антиукраинской пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией, а также «тенденциозном изложении событий».

Незадолго до этого, 24 августа, Курбатова вела репортаж из Киева, где тогда отмечали День независимости Украины и проводили военный парад с участием солдат НАТО. В своем сюжете журналистка назвала этот день для многих украинцев грустным праздником, указав, что в Донбассе продолжается вооруженный конфликт, сама страна находится в экономическом кризисе, а уровень зарплат граждан снижается.