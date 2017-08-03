На Украине арестовали заподозренного в государственной измене журналиста

Суд в Житомире арестовал на два месяца украинского журналиста Василия Муравицкого, которому Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение в государственной измене. Об этом СБУ сообщила в четверг, 3 августа, передает РИА Новости Украина.

Днем ранее в СБУ информировали, что сотрудники спецслужбы «прекратили на Житомирщине деятельность в ущерб информационной безопасности нашего государства местного блогера-журналиста, который (...) готовил и распространял антиукраинские материалы».

«У злоумышленника также изъяты копии заключенных с государственными информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ за оговоренный гонорар и банковские карты, на которые перечислялись деньги», — сообщили в спецслужбе.

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2 августа департамент информации и печати МИД России прокомментировал преследования Муравицкого, назвав действия СБУ «очередным эпизодом в раскручиваемой Киевом под предлогом борьбы с "пропагандой агрессора" кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима».

В июле сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в редакцию украинского медиахолдинга «Вести». В июне был арестован главный редактор украинского интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва. Ему предъявили подозрение в получении взятки.