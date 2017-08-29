С Украины выслали двух испанских журналистов

Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны и запретила въезд двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре. Об этом во вторник, 29 августа, сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНИАН.

«Да, это правда, им был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях. Никаких списков мы не вели и не ведем», — заявила Гитлянская.

Она добавила, что въезжать на территорию Украины испанцам запрещено до 2020 года. По словам Гитлянской, журналисты писали «неправдивые материалы», в том числе об обстрелах украинскими военнослужащими мирных городов и сел Донбасса.

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Телеканал NewsOne напоминает, что Памплиега и Састре в 2015 году были включены в черный список граждан, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. После протеста со стороны испанского правительства Киев снял санкции с журналистов в мае 2016 года.

15 августа СБУ выслала из страны российскую журналистку, сотрудницу ВГТРК Тамару Нерсесьян. «Меня задержали на улице и сразу отвезли в отделение, в главный офис Службы безопасности, где в течение трех часов проводился допрос. Телефон у меня тут же отобрали, причем забирали очень грубо, с выкручиванием рук. После допроса мне было зачитано решение Службы безопасности Украины о том, что меня депортируют и лишают возможности въезда на территорию Украины в течение трех лет», — рассказала она.