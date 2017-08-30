Появились подробности похищения российской журналистки в Киеве

Журналистку Первого канала Анну Курбатову могли похитить сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщила ведущая Первого в выпуске новостей.

На канале уточнили, что по-прежнему не могут связаться с девушкой.

«Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ», — рассказала ведущая.

Также отмечается, что накануне Курбатова выпустила репортаж о гонениях журналистов на Украине. Кроме того, последние семь сюжетов, сделанные журналисткой, касались ситуации в стране.

В среду, 30 августа, стало известно, что в Киеве похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова. 26 августа журналистка оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец». Авторы ресурса обвинили уроженку Ставрополя в антиукраинской пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией, а также «тенденциозном изложении событий».