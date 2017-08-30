В СБУ анонсировали депортацию российской журналистки Курбатовой

Журналистка Первого канала Анна Курбатова будет депортирована в Россию. Об этом в среду, 30 августа, в своем Facebook написала представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — отметила сотрудница СБУ, добавив, что в настоящее время оформляются документы для выдворения корреспондентки.

Гитлянская подчеркнула, что Украина является правовым государством, и правоохранительные органы действуют в рамках закона.

По информации Первого, Курбатову похитили 30 августа в центре Киева недалеко от ее дома, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Связи с ней нет. «По нашим данным, Курбатову задержали сотрудники СБУ», — сказала ведущая телеканала.

Накануне Курбатова выпустила репортаж о гонениях на журналистов на Украине. Кроме того, последние ее семь сюжетов касались ситуации в стране.

26 августа корреспондентка оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец». Авторы ресурса обвинили уроженку Ставрополя в антиукраинской пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией, а также «тенденциозном изложении событий».

