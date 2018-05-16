Руководителя РИА Новости Украина этапируют из Киева

Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского этапируют из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Об этом сообщил адвокат журналиста, передает в среду, 16 мая, РИА Новости.

В Херсоне расположен офис прокуратуры «автономной республики Крым», которая ведет его дело.

Ранее 15 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что действия журналистов РИА Новости Украина подпадают под статью «Государственная измена».

«После запрета потомков Геббельса из "Рашатудей" [Russia Today] российские государственные "пропагандоны" открыли в Киеве РИА Новости Украина. Следствие имеет доказательства выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (которые в то же время получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне. Действия этих лиц подпадают под признаки статьи 111 УК — "Государственная измена"», — пояснил он.

В тот же день сотрудники СБУ ворвались в офис агентства в Киеве. В СБУ уточнили, что мероприятие проходит в рамках следственных действий в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации».

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