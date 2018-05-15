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Савченко понадеялась на помощь инопланетян Украине

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Надежда Савченко

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко полагает, что улучшить ситуацию в стране сможет чрезвычайная ситуация. Об этом она заявила на заседании Шевченковского районного суда Киева во вторник, 15 мая, передает «Гордон».

«Украину давно выбили из правового поля, и для того, чтобы ее вернуть в это поле, должно случиться две вещи: или все наберутся совести и поймут, что мы идем не туда, все договорятся, что будет мир, что не будем красть и будем жить честно. Но у нас настолько запущенная система, что в это слабо верится», — признала она.

«А второй момент, который может вернуть Украину в правовое поле, — это чрезвычайная ситуация. Это может быть такой страх, как вторжение РФ, которое может мобилизовать людей. Это может быть вторжение инопланетян, и это может быть, так как ситуация дошла до абсурда. Или это может быть взрыв Верховной Рады», — продолжила Савченко.

Депутат добавила, что, по ее мнению, расстрел власти и силовой переворот тоже могут улучшить ситуацию в стране. Кроме того, она напомнила, что во время Евромайдана в 2013-2014 годах несколько политиков делали похожие заявления.

«Если бы у нас были записи этих призывов на Майдане, не со сцены, а просто на Майдане, того же спикера Верховной Рады Андрея Парубия или генерального прокурора Юрия Луценко и других народных депутатов, то вы бы увидели, что говорилось еще и не о таком. Взорвать купол Верховной Рады (Савченко обвиняют в подготовке обстрела купола парламента из минометов — прим. «Ленты.ру») — это еще ерунда», — указала она.

Во вторник Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко, подозреваемой в подготовке теракта в Киеве и свержения государственной власти, на 60 суток. Судья Павел Слободянюк принял решение после трехчасового заседания и трехчасового пребывания в совещательной комнате. «Такое ощущение, что вы, господин судья, дозвонились до [президента Украины Петра] Порошенко», — цитирует «Страна.ua» Савченко, прокомментировавшую решение суда и трехчасовое отсутствие Слободянюка в зале судебных заседаний.

Надежду Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Народного депутата подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко. На следующий день после того, как суд арестовал ее на два месяца, депутат объявила голодовку. Она также пожаловалась на круглосуточное видеонаблюдение и отметила, что российские СИЗО лучше украинских.

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