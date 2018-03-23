Савченко объявила голодовку

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко объявила о начале голодовки. С таким заявлением она выступила в Шевченковском районном суде Киева, который рассматривает ходатайство о ее аресте, передает «Гордон».

«Я с сегодняшнего дня снова начинаю голодовку. Я готова снова пройти этот путь», — сказала она. Депутат напомнила, что голодала и в российской тюрьме, в которой находилась с 2014 по 2016 год.

Также Савченко подчеркнула, что не собирается покидать территорию страны. «Потому что я — Герой Украины», — указала она.

«За два года в парламенте я поняла одну вещь: нам нужно изменение политической системы. Когда мы будем иметь инструмент отзыва депутатов, то власть будет бояться идти против народа», — добавила Савченко.

Материалы по теме В Киеве задержали Надежду Савченко Она хотела убить Порошенко и свергнуть власть на Украине. Но это не точно

Также депутат Рады напомнила, что самопровозглашенные Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛНР) народные республики не являются террористическими организациями. «ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями. Это территории, которые находятся в оккупации. Это территории, на которых находятся и проживают в оккупации наши граждане», — считает она.

Надежду Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!