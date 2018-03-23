Савченко оценила российские СИЗО выше украинских

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что российские следственные изоляторы лучше украинских. Об этом она заявила перед началом заседания Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство о ее аресте, передает «Интерфакс-Украина».

Савченко рассказала журналистам, что всю ночь в следственном изоляторе велось полное видеонаблюдение. «Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?» — возмутилась она.

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Перед началом заседания 23 марта депутата посадили в стеклянную кабину, однако по просьбе стороны защиты суд разрешил Савченко покинуть бокс и сидеть рядом с адвокатами.

Надежду Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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