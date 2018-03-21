Бывший СССР
 
Последние новости
Москва отказалась называть обвинениями свои претензии по делу Скрипаля
Британцы испугались ехать в Россию на чемпионат мира по футболу
ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Грозном
Американцы приняли флаг Малайзии за знамя террористов
Трудоспособные москвичи оказались живучими  
Толстяков выгнали из бизнес-класса
Раскрыт сюжет нового сезона «Мира Дикого Запада»
В учебник математики закралось неуважение к женщинам
Радиоведущая назвала 74 процента россиян приматами и поплатилась

Савченко нарекли «проектом ФСБ»

Перейти в «Мою Ленту»
Надежда Савченко

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко является «проектом» Федеральной службы безопасности России. С таким заявлением выступил ее коллега Олег Барна, передает «Гордон».

Барна напомнил, что Савченко предлагает отменить санкций против России, а также называет вооруженных конфликт в Донецкой и Луганской областях гражданским. «Не случайно все эти заявления совпадают с риторикой [президента России Владимира] Путина. Савченко, к сожалению для всех нас, стала проектом ФСБ России, реализованным путинским кумом, главой партии "Украинский выбор" Виктором Медведчуком», — указал он.

«Это продолжение гибридной войны против Украины», — уточнил депутат.

20 марта депутат Рады Антон Геращенко опубликовал документы Генеральной прокуратуры страны с просьбой к украинскому парламенту о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и на ее задержание.

Из документов следует, что Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и против общественной безопасности. В частности, она вступила в сговор с рядом лиц, включая лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Захарченко, для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти на Украине.

17 марта Савченко заявила, что на Украине «более чем достаточно» военнослужащих, готовых принять участие в военном перевороте. За два дня до этого депутата выгнали из здания Рады после того, как она пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты и пистолет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Барна: Савченко, к сожалению для всех нас, стала проектом ФСБ России
Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко
Савченко припугнула депутатов Верховной Рады «бабахом»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0220 марта

Деды зиговали

По Риге каждый год маршируют ветераны СС. Будет ли у них свой праздник?
15:5320 марта

В Верховной Раде назвали Россию «психически больной страной»

01:29Сегодня

Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко

20:4820 марта

Польский депутат потоптался по «бандеровской тряпке»

Бывший СССР00:05 4 января

«Мы устали, мы никому не нужны»

В ДНР проклинают войну и тщетно мечтают о мире: репортаж «Ленты.ру»
14:5220 марта

Савченко припугнула депутатов Верховной Рады «бабахом»

15:1420 марта

Для жалоб в трибунал по преступлениям украинских властей запустили сайт

00:0720 марта

Киевляне спасли площадь Льва Толстого

Бывший СССР00:0118 марта

Выпустили газы

Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
18:4020 марта

Жена предполагаемого виновника крушения MH17 рассказала о подозрительном звонке

13:0520 марта

Анонсировано первое заседание трибунала по Украине

15:0920 марта

Утвержден состав народного трибунала по Украине

Россия
«Тебе 18, на тебя наставляют пистолет, а ты улыбаешься...»
Монолог сильной женщины, привыкшей отвечать за свои и чужие поступки
Стала известна официальная зарплата московского врача
Россиянам разрешили шпионить за коровами после пресс-конференции Путина
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Страна стояла на пороге гражданской войны»
Почему реформы 90-х сделали россиян нищими
Песков рассказал о реакции Путина на прошение Собчак о помиловании 16 человек
Потушенная об икону сигарета обошлась краснодарцу в 30 тысяч рублей
Все материалы
Мир
Из ада
Кровавые будни самой опасной банды в истории Америки
Американцы приняли флаг Малайзии за знамя террористов
Москва отказалась называть обвинениями свои претензии по делу Скрипаля
В США решили по-новому казнить преступников
Россия заподозрила советского химика в пособничестве терроризму из-за «Новичка»
Австриец проиграл женщине в борьбе за должность и получил 300 тысяч евро
Хватит кормить Канзас
Что творится на улицах американских городов: тихая война или беспощадный мир
Все материалы
Бывший СССР
Деды зиговали
По Риге каждый год маршируют ветераны СС. Будет ли у них свой праздник?
Савченко нарекли «проектом ФСБ»
Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко
Польский депутат потоптался по «бандеровской тряпке»
Савченко припугнула депутатов Верховной Рады «бабахом»
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
Киевляне спасли площадь Льва Толстого
Все материалы
Экономика
Эффект «Новичка»
Россия рискует потерять миллиарды, а Европа — дешевый газ. Все из-за Скрипаля
Из Пенсионного фонда уволят тысячи сотрудников
Бывший советник главы «Ростеха» «потерял» 10 миллионов рублей
Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией
В России нашли нового долларового миллиардера
Суд признал виновным дебошира рейса «Аэрофлота» Москва–Петропавловск-Камчатский
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
Все материалы
Силовые структуры
Умри сегодня!
Его лишили воровской короны. В ответ он открыл охоту на авторитетов
Оренбургские тюремщики запытали заключенного до смерти и сели сами
«Я — человек в погонах»
Главный следователь Москвы о взятках мафии, решении вопросов и российском ФБР
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Прокуратура начала проверку после сообщения о массовом отравлении школьников
Крымчанин искал рецепт идеального наркотика и чуть не сгорел в лаборатории
Предприимчивый омич закачивал дома газ в баллоны
Все материалы
Наука и техника
Разгонный блок «Фрегат» выводит полезную нагрузкуРусское качество
«Роскосмос» угробил чужие спутники и гордится этим. Недовольных отдали под суд
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Испытано старейшее российское зенитное орудие
Созданный Россией бракованный спутник заработал
Объяснено происхождение загадочного радиосигнала от погибшей звезды
Российские танки лишат «украинского оружия»
Все материалы
Спорт
Алина ЗагитоваДа здравствует королева!
Медведева пропускает чемпионат мира. А что Загитова?
Отченаш встал на сторону России в допинговом скандале
Британцы испугались ехать в Россию на чемпионат мира по футболу
Россию призвали защищать информаторов WADA
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Россия начала удовлетворять WADA
Шарапова разоткровенничалась в ответ на упрек фаната
Все материалы
Культура
Андрей Макаревич«Ох, представляю, сколько дерьма огребу. И все же»
За что русские ненавидят Макаревича
«Такие женщины мне прежде не встречались»
К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
«Страшная несправедливость — стать жертвой своей страны»
Кто снял французский антивоенный эпос об ужасах и наживе на Первой мировой
Раскрыт сюжет нового сезона «Мира Дикого Запада»
Бена Аффлека высмеяли за огромную нелепую татуировку
Обложившаяся разноцветными дилдо рэперша пожаловалась на цензуру
Пугачева признала свою старость
Все материалы
Интернет и СМИ
Мода на войну
Модели, звезды и жертвы бомбежек глазами одного из лучших фотографов XX века
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Живи, но не сейчас
Людям обещают бессмертие. Но для этого нужно умереть
Лобковые волосы и обнаженная грудь помешали тысячам пользователей стать звездами
Блогер одурачила Instagram идеальным профилем про красивую жизнь
87-летняя бабушка покорила интернет написанными в Paint шедеврами
Юноша обнажился перед веб-камерой и лишился денег
Все материалы
Ценности
Трезвые головы
Самые сексуальные, богатые и опасные мужчины времен сухого закона
«Рабский менталитет заставляет гнобить черных»
Он мог умереть под ботинками скинов, но стал танцевать и растоптал обидчиков
Олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд и дизайнер Анастасия Задорина в окружении моделей«Нашу форму сравнивают с тюремной робой»
Она одела российских олимпийцев, и ее возненавидела вся страна
Запрет продажи меха возмутил его продавцов в США
Бритни Спирс вспомнила молодость и оголилась на улице
Украинка обвинила бренд Zara в воровстве
Британец вылечился от рака и забил татуировками все тело и глаза
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Толстяков выгнали из бизнес-класса
Россияне начали покупать туры в Египет
В Японии обнаружили «суперженский» туалет
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Ходячие мертвецы
Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
«Звучали шутки про водку в крови»
История жительницы Подмосковья, переехавшей в Англию
Беглый питбуль ворвался в школу и покусал младшеклассников
Питон обвил ногу справляющего нужду подростка
Научившего зиговать собаку шотландца назвали умным и осудили
Британец сходил в кино и умер
Все материалы
Видео: первый тест Toyota Camry
Как едет и что изменилось у «Камри» для России
Как раньше: горячие хэтчбеки по старым лекалам
Компактные, легкие и мощные – кайфовые хот-хэтчи, которые можно купить новыми
10 самых популярных б/у автомобилей в Москве
Подержанные машины, которые чаще всего продавали в феврале
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Беспилотники выпустят на российские дороги летом
Названы рублевые цены на обновленный Subaru Outback
Молдаванин нашел ВАЗ-2103 1975 года с пробегом 148 километров
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы