Савченко выгнали из Рады из-за гранат в сумке

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты и пистолет, из-за чего ее вывели из помещения. Об этом сообщает «Украинская правда».
Собеседники издания рассказали, что оружие в сумке Савченко обнаружила охрана парламента, которая доложила о боеприпасах охране спикера Рады Андрея Парубия. Тот направился в кулуары Рады с целью найти Савченко, однако парламентарий находилась на своем рабочем месте в сессионном зале — несколько депутатов от фракции «Народного фронта» вывели ее из помещения.
«Украинская правда» указывает, что после этого члены «Народного фронта» сопроводили Савченко до кабинета Парубия, где она согласилась отдать боеприпасы в обмен на то, что инцидент не получит огласки.
Депутат Рады Ирина Луценко сообщила, что Савченко попросили вывести из зала, поскольку «была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих». Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко в комментарии «Украинской правде» назвала информацию о появлении депутата в сессионном зале парламента с оружием «чьими-то безумными фантазиями».
Савченко, в свою очередь, отметила, что появилась в Раде с наградным оружием, однако отказалась продемонстрировать журналистам содержимое своей сумки.
15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала осуществить террористический акт в стенах украинского парламента. По его словам, депутат собиралась обстрелять минометами здание украинского парламента, а затем автоматами добивать тех, кто выживет. Также Луценко внес в Раду представление о задержании и аресте Савченко и о привлечении ее к уголовной ответственности. Кроме того, ее исключили из парламентского комитета национальной безопасности и обороны.
Перед этим Савченко обвинила нынешние власти страны в расстрелах людей на Евромайдане в 2014 году. По ее словам, она лично видела, как депутат Рады Сергей Пашинский (первоначально Савченко говорила о спикере Рады Андрее Парубие, позже она признала, что перепутала его с Пашинским — прим. «Ленты.ру») заводил снайперов в гостиницу «Украина», откуда в феврале 2014-го велась стрельба по протестующим на киевской площади Независимости, а также по полицейским. Савченко добавила, что Луценко стал генеральным прокурором для того, чтобы «скрыть собственные преступления».
13 марта «Страна.ua» сообщила, что Савченко в ближайшее время могут обвинить в подготовке военного переворота на Украине. По информации издания, в 2017 году она обсуждала с высокопоставленными военными офицерами возможное изменение ситуации в стране. Во время дискуссий «патриотически настроенные офицеры» выражали недовольство коррумпированной властью президента страны Петра Порошенко.
Общался с Савченко и Владимир Рубан, который 8 марта был задержан с большим арсеналом на линии соприкосновения территорий, подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса, а после этого обвинен в подготовке терактов в Киеве и подготовке убийства Порошенко.