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На Украине задержали посредника по обмену пленными

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Владимир Рубан

Руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан задержан на линии соприкосновения в Донбассе. После его доставили в СИЗО в Мариуполе. Об этом сообщает издание украинское издание «Страна.ua».

По информации «Громадського радио», Рубана задержали 8 марта при попытке въехать на контролируемую Киевом территорию из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). При нем якобы было большое количество оружия.

Украинский волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook написал, что глава «Офицерского корпуса» был связан с ФСБ России и якобы занимался внедрением на Украину агентов российских спецслужб под видом пленных. Кроме того, Гай заявляет о связи Рубана с руководителем движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком и самовольном присвоении себе офицерского звания.

Рубан выступал посредником по обмену пленными с начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года. Неоднократно подвергался критике за якобы симпатии к самопровозглашенным ДНР и ЛНР (Луганской народной республике).

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