Савченко обвинила нынешние власти Украины в расстрелах на Майдане

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко напрямую обвинила представителей нынешней власти в расстрелах людей на Евромайдане в 2014 году. Об этом она заявила в четверг, 15 марта, передает «Страна.ua».

«[Нынешний генеральный прокурор Украины Юрий] Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие. Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как [спикер Верховной Рады Андрей] Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления», — заявила она.

«Уже пятый год люди ждут расследований. [Начальнику департамента специальных расследований генпрокуратуры Сергею] Горбатюку не дают работать, его вяжут по рукам и ногам. Лично я давала ему доказательство того, что Луценко с трибуны призывал снести власть и обещал людям, что на Майдане будет оружие. Горбатюку не дают возможности раскрыть эти преступления», — добавила Савченко.

Обвинила она нынешние власти и в других преступлениях. «После Майдана власть совершила еще много преступлений. Она сдала Крым по договоренности с Россией, чтобы сохранить свою власть. Она потом совершала преступления на Донбассе, загоняя украинские войска в котлы, за что никто до сих пор не понес ответственности», — указала депутат.

«Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать [здание администрации президента на Банковой улице] или Верховную Раду? Мы что, живем в 1937 году, в сталинских временах, когда [эти мысли] являются преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все», — заявила Савченко.

В феврале 2014-го в Киеве произошла насильственная смена власти. Этому предшествовали массовые протестные акции во многих городах Украины, получившие название Майдан (Евромайдан). В ходе этих акций погибли 106 человек, их называют Небесной сотней.

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