Снайперы из Грузии признались в расстреле Евромайдана в 2014 году

Грузинские военные, приехавшие на Украину для участия в Евромайдане, признались в расстреле украинцев в Киеве. Об этом говорится в материале агентства РИА Новости.

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Снайпер Коба Нергадзе рассказал, что у него состоялся разговор с советником бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Мамукой Мамулашвили, в ходе которого тот говорил о «необходимости создать хаос на Майдане, применив оружие по всем целям, протестующим и полиции, — разницы нет».

Военный вспомнил, что 14 или 15 февраля их собрали в гостинице «Украина», находившейся под контролем протестующих. Перед ними выступил комендант Майдана Андрей Парубий (ныне являющийся спикером Верховной рады) и пообещал в скором времени «дать задание». На встрече также присутствовал некий Кристофер Брайн, которого представили как бывшего американского военнослужащего. Через несколько дней якобы «для защиты» принесли оружие — в основном карабины СКС, автоматы Калашникова, также он видел снайперскую винтовку СВД.

«Рано утром 20 февраля, примерно в восемь часов, я услышал выстрелы со стороны консерватории. Через три-четыре минуты группа Мамулашвили открыла огонь из окон гостиницы "Украина", с третьего этажа. Стреляли парами. После выстрела переходили в следующую комнату и опять стреляли. Когда все закончилось, нам велели уходить», — рассказал Нергадзе.

Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили подтвердил, что часть из присутствовавших на Майдане — «это мои подчиненные в грузинской армии. Некоторые все еще находятся на территории Украины, принимают участие в боевых действиях».

13 февраля адвокат Евгения Закревская заявила, что выдворенный за день до этого с Украины в Польшу Михаил Саакашвили должен был явиться в Святошинский районный суд Киева и дать показания по делу о расстрелах активистов на Майдане. Ожидалось, что политик прояснит версию о грузинских снайперах на Майдане.

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