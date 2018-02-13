Грузинский снайпер обвинил украинских депутатов в расстреле Майдана

Нынешний глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично расстреливали людей в ходе госпереворота в феврале 2014 года. Об этом заявил грузинский снайпер Александр Ревазишвили, являвшийся свидетелем тех событий, передает РИА Новости.

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«Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина "Сайга", его отец: из карабина СКС», — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, с которыми он готов выступить перед украинским правосудием. Еще несколько участников Майдана, находящиеся в Тбилиси, рассказали корреспонденту агентства, что получали оружие от Пашинского, также он отдавал приказ открыть огонь.

Бывший грузинский военный Коба Нергадзе пояснил, что на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который сейчас возглавляет «Грузинский легион», воюющий в Донбассе на стороне Киева. Вызванным «для помощи протестующим» на Украину бойцам пообещали заплатить 60 тысяч долларов.

В феврале 2014-го в Киеве произошла насильственная смена власти. Этому предшествовали массовые протестные акции во многих городах Украины, получившие название Майдан (Евромайдан). В ходе этих акций погибли 106 человек, их называют Небесной сотней.

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