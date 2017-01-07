В сети опубликовали запись разговора депутата Рады о госперевороте

Депутат Верховной рады Сергей Пашинский предлагал бывшему замгубернатора Днепропетровской области Геннадию Корбану захватить власти на Украине. Об этом свидетельствует аудиозапись телефонного разговора, которую опубликовал в Facebook бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.

По информации издания «Страна.ua», разговор состоялся осенью 2014 года, когда Корбан, считающийся доверенным лицом олигарха Игоря Коломойского, еще занимал свою должность в Днепропетровской обладминистрации.

В ходе разговора Пашинский предложил собеседнику захватить власть и «руководить этой страной, чтоб она процветала». В ответ Корбан реагирует нервно и просит «не говорить такие вещи».

Пашинский на это замечает, что является «другом» Порошенко. «Мы захватим власть для президента», — говорит он. При этом депутат обещает «расстрелять первыми» тех приближенных Порошенко, которые называют его врагом.« Они ничего делать не умеют. Даже воровать не умеют!» — добавляет он.

4 января в Генпрокуратуре Украины сообщили, что Пашинский является фигурантом уголовных дел о расстрелах во время Евромайдана. Следствие интересует обстоятельства, при которых 18 февраля 2014 года Пашинский помог скрыться лицам, в автомобиле которых активисты Майдана обнаружили снайперскую винтовку.

В июле 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следователи обнаружили снайперскую винтовку, из которой стреляли по активистам Майдана в феврале 2014 года. Оружие было обнаружено в пруду одного из парков Голосеевского района украинской столицы.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству президента страны Виктора Януковича. Во время этих событий погибли 106 человек.