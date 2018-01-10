Саакашвили захотелось «острых ощущений» от Порошенко

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал показания относительно расстрелов на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в начале 2014 года. Об этом политик написал в своем Facebook, поблагодарив президента Украины за такой досуг.

«Вчера я провел два часа на допросе в прокуратуре по делу о расстрелах на Майдане в связи с "фактами", приведенными в передаче на итальянском канале (Canale 5 — прим. «Ленты.ру») друга [президента России Владимира] Путина [бывшего премьер-министра Италии Сильвио] Берлускони, о том, что я приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей», — написал он.

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«Спасибо, [президент Украины] Петр Алексеевич [Порошенко], что думаете, чем бы меня занять, а еще что-то Вы давно не поднимали по тревоге в 3 часа утра "Альфу" (спецподразделение Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») и не отправляли их меня будить. Так можно и переспать, и расслабиться. Так хочется острых ощущений!» — заключил Саакашвили.

Политик отметил, что следователи на допросе были «очень доброжелательные и профессиональные», но он все же думает, что «вся система работает вхолостую», поскольку «два главных дела той эпохи» — отравление бывшего президента Украины Виктора Ющенко и расстрелы на Майдане — еще не раскрыты.

В ноябре 2017 года Canale 5 показал документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам «Беркута» и по протестующим.

Центральная площадь Киева — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции. Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

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