Названа сумма вознаграждения за расстрел митингующих на Майдане

Наемникам из Грузии, расстреливавшим людей в центре Киева в феврале 2014 года, обещали заплатить по пять тысяч долларов. Об этом в прямом эфире украинского телеканала «112 Украина» рассказал адвокат Александр Горошинский.

Как сообщил Горошинский, двое граждан Грузии рассказали украинским адвокатам, что входили в группу из 50 человек, которые были привезены на Украину для стрельбы на Майдане. При этом они утверждают, что сами не вели огонь по людям.

«Каждая группа, которая делилась по 10 человек, была размещена в разных точках, имела разные задачи. То есть применять оружие в разный период времени по приказу их командиров или руководителей групп», — заявил Горошинский.

Ранее итальянский «5 канал» показал документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам «Беркута» и по протестующим.

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Центральная площадь Киева — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции. Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

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