Воевавшего в ВСУ грузинского наемника депортируют с Украины

Воевавшего на стороне Киева в Донбасса наемника из Грузии Вано Надирадзе депортируют с Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший боец батальона «Донбасс» Евгений Шевченко.

«Воевал за Украину? Получи депортацию! Сегодня утром был задержан Вано Надирадзе — доброволец из Грузии, Народный герой Украины, который подал все необходимые документы для получения разрешения на временное проживание, но вместо почета и уважения он (...), получил от режима Порошенко решение о депортации», — возмутился Шевченко.

По его словам, после задержания активисты помогли отбить волонтера у работников миграционной службы. «Правовой вопрос на этом, к сожалению, не решен», — констатировал Шевченко.

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В январе стало известно, что гражданке России Юлии Толопе, воюющей в рядах украинской армии в Донбассе отказали в украинском гражданстве. «Мне официально отказали в гражданстве! Спасибо Петр Алексеевич Порошенко! Служу украинскому народу!» — написала она в социальной сети.

Врученный Надирадзе орден «Народный герой Украины» не является государственной наградой, он учрежден коллекционером антиквариата Андреем Боечко и ювелиром Дмитрием Щербаковым.