Ветеран АТО обвинил противников Януковича в расстреле Майдана

Участник силовой операции Киева в Донбассе, лейтенант Национальной гвардии Украины Алим Яркулов заявил, что активисты Майдана были убиты противниками бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 14 февраля.

«Официально заявляю! (...) Небесную сотню расстреливала оппозиция, (яныку [Януковичу] это было невыгодно — он политический труп при таком раскладе), откройте глаза!» — написал он. Яркулов не уточнил, откуда получил такие сведения.

В январе Янукович обвинил в причастности к расстрелу людей на Майдане секретаря Совета безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

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В ноябре прошлого года бывший президент Украины был допрошен в режиме видеоконференции Святошинским районным судом Киева. Янукович заявил, что ответственность за произошедшее на Майдане несут лидеры протестных акций.

В феврале 2016-го активист Евромайдана Иван Бубенчик признался, что в 2014-м он начал первым стрелять в Киеве по бойцам спецподразделения МВД «Беркут».

Силовое подавление в Донбассе Киев начал весной 2014-го после вызванных сменой власти в Киеве выступлений в Донецкой и Луганской областях. Украинские власти называют боевые действия в регионе антитеррористической операцией (АТО).

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. В феврале 2014-го он покинул страну после того, как в Киеве произошла насильственная смена власти. Этому предшествовали массовые протестные акции во многих городах Украины, получившие название Майдан (Евромайдан). В ходе этих акций погибли 106 человек, их называют Небесной сотней.