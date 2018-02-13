Саакашвили выдворили с Украины перед допросом о расстрелах на Майдане

Выдворенный с Украины в Польшу бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен был явиться в Святошинский районный суд Киева и дать показания по делу о расстрелах активистов на Майдане Независимости в ​​феврале 2014 года. Об этом в своем Facebook написала адвокат Евгения Закревская.

По ее словам, допрос Саакашвили был запланирован на 11:30 (12:30 мск) вторника, 13 февраля. Ожидалось, что политик прояснит версию о грузинских снайперах на Майдане, которые якобы были направлены в Киев для стрельбы по протестующим и правоохранителям.

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Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донский подтвердил телеканалу «112 Украина», что допрос экс-президента Грузии был намечен на 13 февраля. Он объяснил, что к материалам суда добавлен документальный фильм итальянского телеканала Canale 5, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев именно Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам спецподразделения МВД Украины «Беркут» и по протестующим.

Донский добавил, что прокуратура провела проверку этих фактов, а Саакашвили допрошен в рамках досудебного расследования. По итогам допроса установлено, что приведенные в фильме сведения не имеют под собой никаких реальных оснований, подчеркнул прокурор. «У нас вызывает серьезное возмущение обстоятельство, что этот допрос был сорван. Защита "Беркута" пыталась его не допустить, суд удовлетворил наше ходатайство о его проведении, и менее чем за сутки до его проведения он срывается», — заключил он.

В понедельник, 12 февраля, Михаил Саакашвили был выдворен с Украины в Польшу. За несколько часов до этого политика задержали в одном из ресторанов Киева. Его доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, затем пересадили в самолет до Варшавы.

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