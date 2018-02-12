Саакашвили выслали с Украины

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выдворили с Украины в Польшу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку», — написал он.

Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева днем 12 февраля. На спецназовцах, задержавших политика, были куртки с надписью ДПСУ — пограничная служба Украины. «Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столику на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломали и вывели через черный ход. Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам. Он ничего не успел сделать. Стянули с лестницы и потянули на улице. Было много криков», — сообщила представитель ресторана «Стране.ua».

В конце 2017 года Окружной административный суд Киева постановил, что нет причин для отказа в экстрадиции лишенного ранее украинского гражданства Саакашвили.

Саакашвили в июле 2017 года был лишен украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В тот момент бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну, однако в сентябре Саакашвили проник на Украину из Польши через контрольно-пропускной пункт «Шегини». Сторонники политика прорвали оцепление силовиков, после чего он попал на территорию страны. 3 октября он подал прошение о предоставлении политического убежища на Украине, однако впоследствии ему было отказано.

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