Суд отказался запрещать экстрадицию Саакашвили из Украины

Окружной административный суд Киева отказался запретить Минюсту Украины экстрадицию бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Прошение защиты политика об этом суд не удовлетворил, сообщают «Украинские национальные новости».

Как отмечает издание, решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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Во вторник, 26 декабря, прошло подготовительное заседание по иску Саакашвили о предоставлении ему дополнительной защиты. Сообщается, что ни политик, ни его адвокаты не присутствовали на нем. Рассмотрение иска по существу назначено на 3 января.

Сам политик обрадовался решению суда. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам Саакашвили, суд вовсе отложил заседание по вопросу его экстрадиции до начала января, тогда как украинские СМИ отмечают, что решение было принято об отказе, а не об отсрочке.

«Еще одна маленькая тактическая победа. (...) Новый год я точно буду встречать в Киеве», — написал Саакашвили.

8 ноября политик заявил, что получил от миграционной службы документ, подтверждающий право находиться на Украине на законных основаниях. При этом он подчеркнул, что не собирается останавливаться на этом и хочет через суд восстановить гражданство.

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