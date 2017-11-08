Пребывание Саакашвили на Украине признали законным

Лидер «Руха новых сил» («Движение новых сил») Михаил Саакашвили в своем Facebook сообщил, что получил право находиться на территории Украины на законных основаниях.

«Наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально», — написал политик.

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Саакашвили подчеркнул, что не собирается довольствоваться этим, а хочет через суд добиться права восстановить гражданство Украины.

1 ноября Государственная миграционная служба Украины отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Политик пообещал обжаловать решение в суде.

12 сентября министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что прокуратура проводит проверку по запросу из Грузии с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники политика прорвали оцепление силовиков, после чего он попал на территорию Украины.

3 октября он подал прошение о предоставлении политического убежища на Украине, однако впоследствии ему было отказано.