Украина вновь отказала Саакашвили в получении статуса беженца

Государственная миграционная служба Украины отказала Михаилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».

Отказ связан «с отсутствием обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений и недоказанности угрозы жизни, безопасности или свободе», сказано в документе, который получил Саакашвили.

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В своем Facebook политик указал, что обжалует в суде решение миграционной службы.

12 сентября министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что прокуратура проводит проверку по запросу из Грузии с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники политика прорвали оцепление силовиков, после чего он попал на территорию Украины.

3 октября он подал прошение о предоставлении политического убежища на Украине, однако впоследствии ему было отказано.