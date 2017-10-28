Саакашвили испугался планов украинской прокуратуры экстрадировать его в Грузию

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовит документы для его ареста и экстрадиции в Грузию.

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«В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства. Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за Вашу высокую оценку моего скромного труда», — указал политик.

Также Саакашвили попросил сделать максимальное максимальное количество перепостов его сообщения.

20 октября петиция с требованием депортировать Саакашвили в Грузию появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко. Его обвинили в систематическом нарушении законов Украины, незаконном переходе границы, разжигании ненависти между украинцами и призывах у Верховной Рады к отставке законно избранного президента Украины.