Саакашвили назвал власть Порошенко хуже президентства Януковича

Лидер «Руха нових сил» («Движения новых сил») Михаил Саакашвили высказал мнение, что власть нынешнего президента Украины Петра Порошенко хуже, чем власть его предшественника Виктора Януковича. Такое заявление политик сделал в понедельник, 23 октября, комментируя высылку своих соратников из страны, сообщает издание «Гордон».

«Мы имеем дело с банальным, обычным, простым бандитизмом», — отметил Саакашвили. Он добавил, что «в стране такого никогда не делал Янукович». «Я ненавижу Януковича. Ну не тянул он на такое», — добавил политик.

Двумя днями ранее лидер «Руха нових сил» заявил о пропаже Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили, а также бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили. Политик утверждает, что его соратников похитили, избили и выслали в Грузию по личному распоряжению Порошенко.

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В тот же день политик пообещал лично присоединиться к митингу протеста у стен Верховной Рады в Киеве. Он также объявил о создании «Плана 70 дней» — программы, способной изменить страну за означенный срок.

С 17 октября у стен Верховной Рады оппозиция проводит бессрочную акцию протеста против действий нынешней власти. Митингующие установили там палатки, первую баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов помимо членов «Руха новых сил» вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.