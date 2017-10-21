Саакашвили заявил о пропаже троих соратников

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на связь не выходят его соратники Михаил Абзианидзе и Давид Макишвили, а также бывший начальник его охраны Георгий Рубашвили. Об этом в субботу, 21 октября, политик написал в своем Facebook.

По его утверждению, полиция и Служба безопасности Украины «отказались пойти на прямой беспредел» и ничего не знают о местонахождении пропавших.

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Опальный политик обвинил в пропаже Макишвили президента Украины Петра Порошенко. «В нарушение всех законов, его, предварительно избив, выслали в Грузию самолетом Национальной гвардии Украины в сопровождении спецназа Нацгвардии», — заявил Саакашвили, уточнив, что приказ главы государства был отдан находящемуся в прямом подчинении руководителю Нацгвардии.

Ранее 21 октября Саакашвили пообещал лично присоединиться к акции протеста у стен Верховной рады в Киеве. Он заявил о создании «Плана 70 дней» — программы, способной изменить страну за означенный срок.

17 октября у стен Верховной Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, первую баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов помимо членов «Руха новых сил» вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.