Протестующие в Киеве выдвинули Порошенко новые требования

Около 500 человек, участвующих в акции протеста около Верховной Рады в Киеве, объявили о новых требованиях президенту Украины Петру Порошенко. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает ТАСС.

Согласно их условиям, Порошенко должен в течении пяти рабочих дней внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Митингующие пообещали не освобождать улицу и не прекращать акцию, если это не будет сделано.

Материалы по теме Михо и Майдан Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко

Как передает РИА Новости, один из участников акции отметил, что внесение закона не касается конкретно личности Порошенко.

По данным ТАСС, вечером 21 октября к митингу должен присоединиться глава партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили. Он собирается провести собственную презентацию «Плана 70 дней», в ходе которой расскажет, как можно за указанное время изменить страну.

Несколькими днями ранее участники акции протеста потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.

17 октября у стен Верховной Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, первую баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов помимо членов «Руха новых сил» вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.