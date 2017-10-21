Протестующие в Киеве выдвинули Порошенко новые требования

Около 500 человек, участвующих в акции протеста около Верховной Рады в Киеве, объявили о новых требованиях президенту Украины Петру Порошенко. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает ТАСС.
Согласно их условиям, Порошенко должен в течении пяти рабочих дней внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Митингующие пообещали не освобождать улицу и не прекращать акцию, если это не будет сделано.
Как передает РИА Новости, один из участников акции отметил, что внесение закона не касается конкретно личности Порошенко.
По данным ТАСС, вечером 21 октября к митингу должен присоединиться глава партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили. Он собирается провести собственную презентацию «Плана 70 дней», в ходе которой расскажет, как можно за указанное время изменить страну.
Несколькими днями ранее участники акции протеста потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.
17 октября у стен Верховной Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, первую баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов помимо членов «Руха новых сил» вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.