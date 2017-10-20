На сайте Порошенко появилась петиция о депортации Саакашвили в Грузию

На сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с требованием депортировать Михаила Саакашвили в Грузию.

«Обращаюсь к президенту с просьбой: депортировать Саакашвили на родину в Грузию за систематическое нарушение законов Украины, незаконный переход границы, разжигание ненависти между украинцами и призывы у Верховной Рады к отставке законно избранного президента Украины», — сказано в тексте петиции. Ее автором указана Светлана Юрик.

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За сутки петиция собрала почти 1300 подписей из 25 тысяч необходимых, на сбор которых отведено еще 92 дня.

17 октября у стен Верховной Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, первую баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов вошли, помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха новых сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.

Ранее в тот же день участники протестующие подбили глаз депутату Олегу Барне и забросали яйцами представителя фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко. В тот же день депутат Рады Владимир Парасюк у стен парламента набросился на начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который в 2014 году занимал пост министра обороны страны.