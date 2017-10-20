Бывший СССР
 

Саакашвили пожаловался на коверканье украинцами его имени

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области заявил, что на Украине постоянно коверкают его имя. Вместо Михаил и Миша его называют Михеил и Михо. Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsOne, видео доступно на YouTube (с 4 минуты).

«Я не Михо, а Миша. Всю жизнь я с детства был Миша. Почему я вдруг тут стал Михо, я не понимаю. Потому что хотят такого карикатурного грузина сделать, чтобы звучало странно», — сказал Саакашвили.

По его словам, это делается для того, чтобы выставить его маргиналом.

В декабря 2016-го в интервью журналисту Роману Скрыпину бывший губернатор Одесской области пожаловался, что на Украине также коверкают его отчество. «Я в паспорте Михаил Николаевич. Когда сюда приехал, все пользуются этим Михеил Николозович. А что это такое Михеил Николозович? Кто-то в Википедии написал Николозович. Я никогда в детстве не был Николозовичем, если кто-то использовал отчество, то это было всегда Николаевич», — пожаловался он.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника главы украинского государства. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

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