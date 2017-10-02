Тимошенко оштрафовали за пересечение границы вместе с Саакашвили

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины вручили административный протокол о незаконном пересечении государственной границы в пункте пропуска «Шегини» лидеру фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил помощник главы ведомства Олег Слободян, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня сотрудники службы в рамках своих полномочий вручили Тимошенко протокол о незаконном пересечении границы 10 сентября», — сказал Слободян.

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22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и назначил ему штраф. Согласно решению, политик должен заплатить 200 необлагаемых налогом минимумов, то есть 3,4 тысячи гривен (менее 7,5 тысячи рублей). Также Саакашвили должен оплатить судебный сбор в размере 320 гривен (700 рублей).

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили в компании Юлии Тимошенко и ряда других украинских политиков проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники бывшего губернатора прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии прошел на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.