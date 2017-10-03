В Киеве рассказали об отсутствии возможность выдать Грузии Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев может отказать Грузии в экстрадиции бывшего президента этой республики Михаила Саакашвили. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает сайт «Гордон».

«Есть ли обстоятельства, которые препятствуют экстрадиции господина Сааакашвили? Предварительно, я подчеркиваю, предварительно, считаю, что такие обстоятельства существуют», — сказал глава надзорного ведомства на брифинге в Киеве.

Луценко отметил, что Саакашвили подал заявление в Государственную миграционную службу о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите, и это мешает выдаче политика.

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22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и назначил ему штраф. Политик должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов, то есть 3,4 тысячи гривен (менее 7,5 тысячи рублей). Бывший глава Одесской области на суд не явился, поскольку находится в Черкассах.

Десятью днями ранее министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что прокуратура проводит проверку по запросу из Грузии с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии прошел на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника главы украинского государства. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.