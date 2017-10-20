Порошенко поссорился с Аваковым из-за разгона нового Майдана

Киевское издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщает, что между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД страны Арсеном Аваковым произошел конфликт. Якобы глава государства требовал разогнать палаточный лагерь оппозиционеров у стен Верховной Рады, а министр внутренних дел отказался это делать.

По данным источников в окружении обоих политиков, вечером 17 октября Порошенко собрал в здании своей администрации руководителей полиции и главу МВД Арсена Авакова. Президент якобы обвинил министра в том, что он не смог разогнать палаточный городок. В свою очередь Аваков оправдался тем, что, выбирая между кровавой дракой на улице и «полупустыми палатками», выбрал меньшее из двух зол.

Материалы по теме Майдан-баян: в центре Киева вновь волнения Саакашвили собирает бойцов и требует отставки Порошенко

18 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава Национальной полиции страны Сергей Князев заверили, что не будут сносить палаточный лагерь, разбитый оппозиционерами у стен Рады. Луценко назвал право на мирные акции протеста одним из главных достижений Майдана. В свою очередь, Князев сообщил, что полицейские 16 и 17 октября изъяли у протестующих массу оружия, взрывчатку, гранаты, дымовые шашки, балаклавы и униформу.

Вечером 17 октября митингующие у здания парламента разбили палатки. До этого они оттеснили охранявших мероприятие стражей порядка, отобрали у них ограждения и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской.

Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. В число демонстрантов вошли, помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха нових сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.