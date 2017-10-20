Порошенко обвинил протестующих у здания Рады в «жажде крови»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что организаторам акции протеста у стен Верховной Рады не нужны изменения, ими движет «жажда крови». Об этом глава государства сказал в пятницу, 20 октября, передает «Интерфакс-Украина».

«Главные организаторы показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой. Реальный план их действий — это дестабилизация ситуации на Украине. Люди их раскусили: и неискренность замыслов организаторов акции и абсолютно отвлекающий характер их формальных требований», — заявил Порошенко.

По его словам, благодаря эффективным действиям правоохранительных органов были сорваны попытки купить оружие, были найдены тайники, склады с оружием и взрывчаткой. Он отметил, что правоохранительные органы делали все, чтобы обеспечить мирный характер акции, не поддались на какие-либо провокации и не допустили кровопролития.

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17 октября у стен Верховной Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, первую баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов вошли, помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха новых сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.

Ранее в тот же день участники протестующие подбили глаз депутату Олегу Барне и забросали яйцами представителя фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко. В тот же день депутат Рады Владимир Парасюк у стен парламента набросился на начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который в 2014 году занимал пост министра обороны страны.