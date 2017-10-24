Киев заявил о готовности соратников Саакашвили силой захватить власть на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что соратники лидера «Руха нових сил» («Движения новых сил») Михаила Саакашвили готовят силовой переворот в стране. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает РИА Новости.

«Право на мирный протест не означает подготовку силового переворота, который затеяла небольшая группа людей, приблизительно 150-200 человек, которые требуют от государства делать только то, что они хотят, при поддержке финансов из-за границы», — сказал глава надзорного ведомства

По его словам, государственные органы смогут предотвратить силовой захват власти. Также Луценко отметил, что «в этом запланированном перевороте принимают участие гастролеры без гражданства».

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По словам генерального прокурора, Саакашвили в то время, когда возглавлял Одесскую область, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание двадцати гражданам Грузии «как ценным деятелям культуры». «Теперь эти деятели, (…) именно они с оружием охраняют Саакашвили, находятся в лагере и планируют этот силовой переворот», — добавил Луценко.

Днем ранее Саакашвили выступил с заявлением, что власть нынешнего президента Украины Петра Порошенко хуже, чем власть его предшественника Виктора Януковича. Так он прокомментировал высылку своих соратников из страны.

21 октября лидер «Руха нових сил» сообщил о пропаже Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили, а также бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили. Политик утверждает, что его соратников похитили, избили и выслали в Грузию по личному распоряжению Порошенко.

С 17 октября у стен Верховной Рады оппозиция проводит бессрочную акцию протеста против действий нынешней власти. Митингующие установили там палатки, первую баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов помимо членов «Руха новых сил» вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Участники акций устроили драку с полицией и в ход стычек отобрали амуницию у бойцов Национальной гвардии.